اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 06:55 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأمريكى يعزى اليونان فى ضحايا تصادم السكك الحديدية

الخميس، 02 مارس 2023 06:29 م
الرئيس الأمريكى يعزى اليونان فى ضحايا تصادم السكك الحديدية جو بايدن
أ ش أ

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بعث الرئيس الأمريكى المتحدة جو بايدن، اليوم الخميس برسالة تعزية إلى أسر الذين لقوا حتفهم خلال اصطدام قطارين في وسط اليونان أمس الأربعاء.
ونقلت صحيفة كاثميرينى اليونانية عن بايدن قوله "بالنيابة عن الشعب الأمريكي ، أرسل أعمق تعازينا لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في حادث القطار المأساوي في اليونان، نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين".
 
وارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في اليونان إلى 46 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات المصابين وعدد كبير من المفقودين، وذلك بحسب ما قالته فرقة الإطفاء اليوم الخميس. 
 
وقال التلفزيون الحكومي (ايه ار تي) إن أجهزة الطوارئ مازالت تبحث بين الحطام، لكنها تعُثر فقط على أشلاء الجثث. 
 
وكان على متن قطار الركاب 342 راكبا وعشرة من موظفي السكك الحديد بالإضافة إلى سائقين على قطار الشحن، وكان القطار يتحرك من أثينا إلى ثيسالونيكى.

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