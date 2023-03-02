اليوم السابع
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الداخلية تضبط 3 الاف قضية تسول فى حملات أمنية

الخميس، 02 مارس 2023 11:38 ص
الداخلية تضبط 3 الاف قضية تسول فى حملات أمنية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .. وقد أسفرت جهودها خلال شهر (فبراير2023) عن ضبط عدد (3143) قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تسول

جرائم تسول

القاهرة



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