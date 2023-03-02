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التعليم توجه بتوفير احتياجات الإدارات لطباعة امتحانات الترم الثانى

الخميس، 02 مارس 2023 10:00 ص
التعليم توجه بتوفير احتياجات الإدارات لطباعة امتحانات الترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية بتوفير احتياجات كل إدارة تعليمية والمدارس من الورق لطباعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى واختبارات الشهور، كما شددت على ضرورة أن تكون طباعة الأسئلة سليمة وخالية من أى مشاكل أو أخطاء لغوية، وأن تكون واضحة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، كما نص الكتاب الدورى على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وكانت الوزارة أصدرت قرارا وزارياً رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

 

 


التربية والتعليم

تقسيط المصروفات الدراسية

اخبار مصر

مصروفات العام الدراسى الحالى

امتحان الفصل الدراسي ‏الثاني



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