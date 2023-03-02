إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة سيد مدنى، قرارات إزالة فورية فى المهد لـ3 حالات تعدى علي أملاك الدولة بإجمالى 800 متراً، وذلك بأحياء غرب وشرق والصداقة القديمة، وتم مصادرة مواد وأدوات البناء مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد سيد مدنى، رئيس مدينة أسوان، أنه تم أيضاً تنفيذ أعمال تركيب كشافات اليد بالطريق الرئيسي أمام قريتى 5 و 6 بالوحدة المحلية لقري وادى كركر، وذلك تحت إشراف رئيس القرية وبمشاركة الفننين والعاملين بالوحدة.

ومن جانبه، وأشار صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات ومخلفات القمامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بإجمالى 20 طن يومياً.

وكشف عادل شرشر، رئيس مدينة البصيلية، عن مواصلة المتابعة الميدانية لأعمال الرش وكنس الأتربة وجمع القمامة من الحاويات بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار على ياسين، رئيس مدينة كلابشة، إلى أنه تم متابعة أعمال رى وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء مع تنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح سيد سعدى، رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، أنه تم المرور على الأعمال الجارية لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بمدينة أبوسمبل السياحية، وذلك بمشاركة فعالة من الشباب وتلاميذ وطلاب المدارس داخل قرى المدينة.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة يومياً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة.