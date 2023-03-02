إزالة تعديات بالبناء على مساحة 1225 مترا جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة في المهد لعدد 8 حالات تعدي علي مساحة 1225 متر مربع تعدى على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بالمدينة، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويقول اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه جاء التعدى بمنطقة حي وسط بمشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط، عبارة عن قيام أحد المواطنين ببناء حائطين بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بمسطح أعمال 150 متر، بالدور الثاني العلوي لإحدى المنازل بدون ترخيص وتمت الإزالة فى المهد، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض.



إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1225 متر بإسنا



إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1225 متر جنوب الأقصر