أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر: قرارات الرئيس تأكيدا على اهتمام الدولة بمواطنيها

قال عماد سيف، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، أن القرارات التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم من محافظة المنيا بشأن رفع الاجور جاءت فى الوقت المناسب، وتأكيدًا على دور الدولة في الاهتمام بالمواطن فى ظل ارتفاع الاسعار، ولتخفيف عن كاهل المواطن.
وأضاف أمين حزب مستقبل وطن فى محافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رغم الازمة الاقتصادية العالمية والتي طالت بمصر بدا شكلٍ الا ان قرارات الرئيس تثبت المتابعة الجيدة للشارع المصري، واصدار تلك القرارات ايضا يؤكد تدخل الرئيس للتخفيف علي المواطن .
وتابع: "بلاشك أن كل تلك القرارات أثلجت صدور المصريين وأكدت لهم أن القيادة السياسية، لن تنسى مواطنيها ودائما تضع مصلحتهم نصب أعينهم، متابعا أن تلك القرارات تعتبر هديه من الرئيس للشعب بعد أن شعر بموجة الغلاء عليهم".
وكان أصدر الرئيس السيسي قرارات بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: -بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
-بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً:زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.
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