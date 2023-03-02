أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر: قرارات الرئيس تأكيدا على اهتمام الدولة بمواطنيها

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن فى محافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رغم الازمة الاقتصادية العالمية والتي طالت بمصر بدا شكلٍ الا ان قرارات الرئيس تثبت المتابعة الجيدة للشارع المصري، واصدار تلك القرارات ايضا يؤكد تدخل الرئيس للتخفيف علي المواطن .

وتابع: "بلاشك أن كل تلك القرارات أثلجت صدور المصريين وأكدت لهم أن القيادة السياسية، لن تنسى مواطنيها ودائما تضع مصلحتهم نصب أعينهم، متابعا أن تلك القرارات تعتبر هديه من الرئيس للشعب بعد أن شعر بموجة الغلاء عليهم".