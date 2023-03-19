CNN: انتشار مرضة لدغة القراد بشكل كبير فى شمال شرق أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن مرض لدغة القراد يرتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة، وتزايد عدد الحالات بنسبة 25% من 2011 إلى 2019. ومن بين هذه الحالات مرض البابيزيا ، الذى أصبح أكثر انتشارا في شمال شرق الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وأشارت شبكة "سى إن إن"، إلى أن سبع ولايات تعتبر لديها بالفعل انتقال معدى للبابيزيا ، مع وجود دائم للمرض، وهذه الولايات هي كونيكتكت وماسوشستس ومينيسوتا ونيوجيرسى ونيويورك ورود ايلاند وويسكونسن. وفى تقرير جديد للمراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض، أضاف ثلاث ولايات أخرى للقائمة، وهى ماين ونيوهامبشير وفيرمونت، حيث زاد انتشار المرض بأسرع معدل وأصبح الآن مماثل للولايات الأخرى أو حتى يتجاوزها.

وفى هذه الولايات العشرة، زادت حالات لإصابة المؤكدة بالبابيزيا فيها جميها ماعدا ولايتين، وهما مينسوتا وويسكونسن، حيث تراجعت الحالات بنسبة 30% في عام 2019 عما كانت عليه في عام 2011.

وأفاد التقرير، بأن هناك إجمالي إصابات بلغت أكثر من 16 ألف، في الفترة ما بين 2011 و2019، وفقا للتقرير.

وتشمل أعراض المرض الحمى وألم في العضلات والمفاصل وصداع. ويمكن أن يتراوح المرض ما بين متوسط إلى شديد، وفى بعض الحالات لندارة يكون قاتلا.. ويمك أن تكون الإصابات أيضا بلا أعراض، ومن ثم ربما لا يجرى المصابون دائما اختبارات.

وحذرت المراكز الامريكية من أن زيادة انتشار البابيزيا يمكن أن يشكل مخاطر على إمداد الدم. فهذا المرض ينتقل عبر نقل الدم، وقد أظهرت العدوى المكتسبة بهذه الطريقة نتائج أسوأ بكثير وخطر الموت يكون فيها أعلى من تلك المكتسبة من خلال لدغة القراد.