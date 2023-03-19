20 بحثا و24 عرضا تقديميا لطلاب الماجستير والدكتوراه بمؤتمر "حاسبات القناة"

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس المؤتمر الخامس للدراسات العليا تحت عنوان الحوسبة والمعلوماتية اتجاهات بحثية وتطبيقات ووفقًا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والذى يحرص على مواكبة التطورات العلمية المحلية والعالمية وخاصًا لطلاب الدراسات العليا من خلال ارتباط المؤتمرات البحثية بمناقشة أبرز التحديات التى تواجه العصر وربطها مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن كلية الحاسبات والمعلومات كليه المستقبل خاصة ونحن فى عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالأبحاث والعروض التقديمية المتميزة التى تم عرضها خلال المؤتمر حيث تم مناقشة 20 بحثا و25 عرضا تقديميا لكل ما هو جديد بمجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس المؤتمر أن هذا العام ناقش المؤتمر عددًا من المحاور تضمنت الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات الضخمة، التخزين السحابى، المعلوماتية الحيوية، تعلم الآلة، أمن المعلومات وشبكات الحاسب، التحول الرقمى، نظم المعلومات الجغرافية، معالجة الصور، إنترنت الأشياء وغيرها ؛مشيره إلى أن الكلية تحرص دائمًا على توجيه الطلاب لتقديم بحوث فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة للارتقاء بمستواهم العلمى والمهنى فى المجالات المختلفة.

وعُقد المؤتمر بإشراف تنفيذى الدكتور تامر نبيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور بن بيلا توفيق رئيس قسم نظم المعلومات ومقرر المؤتمر.

ووجهت إحدى الشركات الرائدة عالميًا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجهت كلمه للطلاب قامت خلالها بنقل المعرفة وتبادل الخبرات لتمكين الطلاب وحديثى التخرج والمدربين للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المقدمة عالميًا ولضمان استمرار التطور فى هذا المجال.