وفد من الهلال الأحمر الكويتي يزور الأراضى الفلسطينية

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زار وفد من الهلال الاحمر الكويتي الأراضي الفلسطينية، السبت، في زيارة هي الأولى لفلسطين، وتستمر لمدة يومين.

وزار الوفد المقر العام للجمعية في مدينة البيرة، واستمع إلى نبذة حول طبيعة الخدمات الإنسانية التي تقدمها في مجالات التأهيل والصحة النفسية والعمل المجتمعي وإدارة الكوارث، إضافة الى الخدمات الإسعافية.

كما زار الوفد مدينة القدس، وتفقد عددا من المشاريع التي يدعمها الهلال الأحمر الكويتي هناك، إضافة إلى المسجد الأقصى المبارك ومستشفى الهلال الأحمر في القدس.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر الكويتي هلال الساير أهمية هذه الزيارة كونها الأولى لجمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى فلسطين، معربا عن شكره للهلال الأحمر الفلسطيني، على الدعوة، مشددا على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الجمعيتين منذ سنوات.

وأضاف: "قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، ونتطلّع لتنفيذ المزيد من المشاريع لخدمة الشعب الفلسطيني".

من جهته، ثمّن رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب دعم دولة الكويت حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني.

وقال: "سعيدون جدا بهذه الزيارة الأولى للهلال الأحمر الكويتي رغم علاقات التعاون التي تجمعنا بهم منذ عشرات السنوات، فلطالما كان الهلال الكويتي السبّاق في دعم الهلال الأحمر الفلسطيني، لاسيما خلال الأزمات، على سبيل المثال في العدوان الإسرائيلي على غزة 2014 و2021".

وأضاف: "قمنا بتنفيذ مشاريع مشتركة مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبالتأكيد نتطلع الى مزيد من التعاون المشترك".