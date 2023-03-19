"هيثم وأحمد" عائدون من العمرة على دراجة بخارية يروون تفاصيل رحلة الـ 25 يوما

سجل "اليوم السابع" لحظ عودتهما إلى دمياط مجددا عقب انتهاء رحلتهما، والتي استغرقت 25 يوما تقريبا.

"رحلتنا كانت ممتعة، رأينا خلالها أشياء كثيرة، رغم كونها شاقة ولكنها كانت رائعة"، هكذا بدأ كابتن هيثم حديثه، مضيفا قائلا: "كنت أفكر في الأمر كثيرا، ولكني هذه المرة لم تتردد أن اخوض تلك التجربة، عندما قمت بالأمر شعرت بسعادة كبيرة حقا هي رحلة مفيدة في العديد من الأمور".

واضاف قائلا: " استقبال الأشقاء بالسعودية كان أكثر من رائع، ربما نحن أول من قام بزيارة الحرم المكي بواسطة الدراجات البخارية، وما رأيناه من استقبال عكس مدي قوة العلاقة بين مصر والمملكة السعودية ومدي حب الشعبين بعضها البعض".

واختتم حديثه قائلا: "رحلتنا سجلت أشياء عديدة، أبرزها أننا بلد الأمن والأمان، رحلتنا مرت عبر سيناء وكان هذا أبلغ رد على المغرضين" .

انتقل الحديث إلي صديقه "أحمد" والي بدأ حديثه قائلا: "رأينا فصول السنة في ثلاث ساعات، كان هناك اختلاف كبير في حالة الطقس من بلد لآخري، وهذا الامر كان شاقا، ولكننا قمنا برحلة ممتعة على كل الأحوال".

واضاف قائلا: " كانت الرياح تتحكم بشكل كبير في سرعة الدراجات، حاولنا التحكم قدر المستطاع ربما كان هذا أكثر المواقف صعوبة أثناء رحلتنا".

وأوضح قائلا: " فكرة سفرنا بالدراجات البخارية إلي الأراضي المقدسة أمر جيد ورحلة شيقة، ولكن هناك من قدم الدعم لنا". وأشار قائلا: " لم يكن الأمر صدفة بل كنت أفكر به منذ فترة، وذلك عقب قيامنا بإنشاء مجموعة لهواة ركوب الدراجات البخارية منذ سنوات، جميعنا يرغب في تكرار ها الأمر مرات ومرات، تلك الرحلات تسهم في تنشيط السياحة بشكل كبير ولها دور مهم في هذا الامر، وهذا ما رأيناه في جميع المحطات التي قمنا بالمرور عليها أثناء رحلتنا".