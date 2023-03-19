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من الغربية تبدع فى صناعة الفوانيس والزينة والهاند ميد من قماش الخيامية.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 04:00 ص
من الغربية تبدع فى صناعة الفوانيس والزينة والهاند ميد من قماش الخيامية.. صور شيرين تبدع في أعمال الهاند ميد
الغربية محمد طارق

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تنتشر كل عام منذ بداية شهر شعبان الفوانيس والزينة والأغانى الخاصة بشهر رمضان فى شوارع مراكز ومدن محافظة الغربية، لتدخل الفرحة والسرور على المواطنين احتفالاً بالشهر الكريم، وتعد هذه الاحتفالات هى أهم المظاهر الموجودة بالمحافظة، فضلا عن إنتشار عشاق الأعمال اليدوية "الهاند ميد" فى عرض أعمالهم بالشوارع.

التقى "اليوم السابع" خلال جولته داخل مدينة السنطة شيرين البالغة من العمر 38 سنة، أحدى سيدات السنطة المكافحات والتى تتميز بأعمالها فى فوانيس القماش والزينة الخيامية وأعمال الهاند ميد، لتبهر جميع من يشاهد أعمالها المعروضه بأحدى الشوارع الرئيسية ويقبل عليها العديد للشراء لتزيين منازلهم.

وقالت شيرين: أنها تعشق أعمال الهاند ميد منذ الصغر، فكانت دائما تعطى للأشياء القديمة مظهراً جذاباً عن طريق تطويرها وتطريزها بالأعمال اليدوية، موضحه أنها ورثت هذة الحرفة من والدها رحمة الله عليه، فكان يعمل منذ عصر الارابيسك والنقش على الأوانى النحاسية وكان مبدع فى تلك الأعمال يبهر جميع من يشاهده، فكنت دائما اشاهدة حتى زاد عشقى لهذة الأعمال وبدأت فى العمل بها 

وأوضحت: بدأت فى تطوير النجف القديم وتحويله إلى قطع جميله تبهر من يشاهدها، وبعد ذلك قررت التطوير فى عملى أكثر عن طريق شراء الاطباق البلاستيكية والاباجورات القديمة وتطويرها بصورة حرفية تخرج منها فى النهاية تحفة فنية، مضيفه أنها اشتهرت بين زملائها وأصبحت تعمل من المنزل وتعرض أعمالها على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأشارت إلى أنها منذ 5 سنوات تقريبا بدأت فى الذهاب إلى القاهرة وشراء الأقمشة الخيامية وتنفيذ منها فوانيس وزينة بأشكال جديدة وعرضها لأصدقاءها، الأمر الذى لاقى إعجاب الكثير على صفحات التواصل الإجتماعى، فقامت بتخصيص مكان لها بأحدى الشوارع الرئيسية فى مدينة السنطة وعرض منتجاتها.

وتابعت: جميع من حولى من أصحاب المحال يشجعوننى على الإستمرار فى العمل وينتظرون أعمالى كل عام وتواجدى بينهم، كما يتعامل معى العديد من الأهالى والسيدات لتزيين منازلهم سواء للاحتفال بشهر رمضان الكريم أو فى أى مناسبة سواء كانت "خطوبة، كتب كتاب، أعياد ميلاد، سبوع" وغيرها من المناسبات الإجتماعية، مشيره إلى أنها تعشق الهاند ميد وستظل تطور من أعمالها خلال السنوات المقبلة.

جانب من اعمالها
جانب من اعمالها
جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
شيرين تبدع في أعمال الهاند ميد
شيرين تبدع في أعمال الهاند ميد
فوانيس الخيامية
فوانيس الخيامية
فوانيس الهاند ميد
فوانيس الهاند ميد

 


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السنطة

الغربية

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