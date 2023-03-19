مقتل 9 صينيين فى هجوم لمسلحين بموقع استتثمار ذهب فى أفريقيا الوسطى

لقى 9 صينيون، صباح اليوم الأحد، حتفهم، إثر هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب، تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، المتواجد في مدينة شينغبولو، بعد أن فتح أبوابه رسميا يوم 14 مارس من العام الماضى.