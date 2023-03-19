مقتل 9 صينيين فى هجوم لمسلحين بموقع استتثمار ذهب فى أفريقيا الوسطى

لقى 9 صينيون، صباح اليوم الأحد، حتفهم، إثر هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب، تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، المتواجد في مدينة شينغبولو، بعد أن فتح أبوابه رسميا يوم 14 مارس من العام الماضى.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال رئيس بلدية بومباربي ابيل ماتشيبتا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا، سمعنا دوي أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، (غولدن كوست قروب)".
وأضاف المصدر، "تم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين".
كما أعرب رئيس بلدية بومباري عن "أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم"، قائلا "الوضع محزن و نأسف له جميعا".
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