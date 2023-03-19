مصرع عامل أثناء العمل بمدرسة تحت الإنشاء فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه أسفل أنقاض انهيار حفر عليه أثناء قيامه بالعمل بمدرسة تحت الإنشاء بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة من أسفل الإنهيار وتم نقلها للمستشفى المركزى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل أنهارت عليه كمية من الأتربة مما أدي لوفاته وتم نقل جثته للمستشفى المركزى وتم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئي فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفي المركزي لمركز شرطة طما بوصول المدعو كريم ا ع ع 24 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة مركز طهطا" جثة هامدة ".

وبسؤال المدعو محمد ن ع م 31 سنة رئيس عمال " بشركة خاصة " ويقيم دائرة مركز جهينة بأنه أثناء عمل المتوفي المذكور في أعمال بناء بمبنى " تحت الأنشاء " بناحية مشطا دائرة المركز أنهارت عليه كمية من الأتربة مما أدي لوفاته.

وبسؤال خال المتوفي المدعو محمد ع م ا 49 سنة صاحب محل ملابس ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الإختناق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.