مدير مدرسة ابتدائى يشارك تلاميذه فعاليات يوم التسوق السنوي.. صور وفيديو

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

شارك مدير مدرسة المروة الابتدائية بالخارجة التابعة لمحافظة الوادى الجديد تلاميذ الصفوف الأولى فعاليات يوم التسوق السنوى الذى جرى تنظيمه تحت رعاية المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم، ووصفى حسن مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى ومدير مرحلة التعليم الابتدائى بالقطاع والذى تضمن عدة فعاليات مبهجة احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، وقام التلاميذ بتنظيم منافذ مصغرة للبيع والشراء لمنتجات رمضان من ياميش وتمور وتسالى ومكسرات على مدار ساعات الدراسة وشارك فيها أحمد حسين مدير إدارة المدرسة بالغناء والمرح مع التلاميذ على أنغام الأغانى الرمضانية، ومتابعة هناء جبل وهدى أحمد عبد المولى معلمات الصفوف الأولى وتنسيق عفاف شعيب وكيلة المدرسة.

وقالت جيهان مختار موجه الصفوف الأولى بإدارة الخارجة التعليمية فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن تلك الفعاليات ضمن أنشطة التوجيه لتحقيق مبادىء التعليم التفاعلى والذى يعتمد على تعريف التلاميذ بالمواد الدراسية والسلوكيات المجتمعية من خلال التجربة الحياتية وتطبيق آليات المعايشة الحقيقية لنمط المعاملات اليومية، حيث جرى تنفيذ يوما للتسوق بين التلاميذ وفقاً لاشتراطات السلامة والجودة فى كل المنتجات المعروضة وتعريف الاطفال بنظم العمليات الحسابية فى البيع والشراء مع تنفيذ عروض فنية أبطالها تلاميذ الفصول وتجسيد شخصيات المسحراتى والزى الواحاتى بتعديلات تناسب المرحلة العمرية واستعادة مظاهر البهجة والسرور فى شهر رمضان وكيفية احتفال الاطفال بالفوانيس.

وأضافت موجه الصفوف الأولى أنه يجرى تنفيذ فعاليات التعليم التفاعلى على مستوى كافة المدارس، ضمن فعاليات منظومة الصفوف الأولى بالإدارة كمهارات حياتية بأبعاد تعليمية منها تعلم لتعرف ومهارة التعلم بالتفكير الإبداعى وتعلم لتعمل (بمهارة توظيفية هى التعاون ومهارة تعلم لتكون ومهارة شخصيةوهى التواصل ومهارة التعايش مع الآخرين ومهارة المواطنة الفعالة وهى المشاركة فى دروس تعليمية لمادة متعدد التخصصات اكتشف للصف الثانى الابتدائى، ونواتج التعلم استخدام الخرائط لتحديد المناطق فى مصر، ومعرفة الجهات الأصلية والفرعية على الخريطة، ومحافظات مصر وعددها، والمهن المرتبطة بكل بيئة، والبحث عن المدن والسمات المميزة لها وماتشتهر به، والانشطة الاقتصادية عليها، ومعرفة مصادر المياه، واستكشاف أهمية نهر النيل، والألوان على الخريطة ومدلولاتها.