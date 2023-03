"طب الطوارئ والحالات الحرجة" بالمنوفية تحصد المركز الأول بمسابقة الجامعات المصرية

حصل قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية على المركز الأول فى المسابقة العلمية لأقسام طب الطوارئ على مستوى الجامعات المصرية التى عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الثامن لطب الطوارئ بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب البشرى.

أكد الدكتور أحمد القاصد على أن قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية من الأقسام المميزة، ويضم كوادر ذات مهارة عالية من أعضاء هيئة التدريس والتمريض.

و أوضح القاصد أن وحدة طب الطوارئ المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام فى إنقاذ المصابين واستقبال حالات الطوارئ وهو دور يحتاج إلى مهارة ودقة ويقظة، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية توفر لهم الترتيب المستمر لاستمرار تميزهم وطالبهم بالاستمرار فى التميز والإطلاع على كل ماهو حديث فى مجال طب الطوارى للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وقدم القاصد التهنئة لفريق أطباء الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفيات الجامعة المشاركين فى المسابقة لحصولهم على المركز الأول على مستوى أقسام طب الطوارئ بجميع الجامعات المصرية.

و أشار الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بان فريق أطباء طوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية المشارك فى المسابقة، يضم الدكتورة آثار لاشين، الدكتورة غادة عرفة، الدكتور محمود طولان، الدكتور محمود طارق، الدكتور مصطفى عبيد، الدكتورة نرمين بطرس، الدكتور أحمد أبوشوشة، الدكتورة إيمان سليمان.

وقد قدمت الدكتورة غادة عرفه مدرس بقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية محاضرة تحت عنوان ECMO life support in Emergency department، واستعرض الدكتور محمود طولان مدرس مساعد بقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية دراسة عملية تحت عنوان updates in management of pulmonary embolism.

و أضاف الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن مشاركة القسم فى هذه المسابقة يأتى ذلك فى إطار التعاون بين أقسام الطوارئ المختلفة بالجامعات المصرية والدولية للوصول إلى افضل طرق التعامل مع الأزمات والكوارث وتقديم رعاية متكاملة لمرضى الطوارئ.