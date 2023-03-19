شاهد التدفقات السياحية على المعالم الأثرية بمدينة كوم أمبو فى أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تدفقات سياحية تتوالى على مدن محافظة أسوان، ومنها مدينة كوم أمبو التى تستقبل هذه الأيام العديد من الفنادق العائمة وعلى متنها أفواج سياحية من كافة الجنسيات، وتزور الفنادق العائمة مدينة كوم أمبو، ويتم استقبال الأفواج بالمرسى السياحى لزيارة معبد كوم أمبو، ولزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمدينة، وتواصل الفنادق العائمة رحلاتها النهرية فى الاتجاهين، بينما تقوم الأجهزة المعنية باستقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقف الفنادق العائمة خلال رحلة إبحار الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، حيث عبر السياح عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية حيث تصل نسب الإشغال الفندقى إلى 90%.

وتتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة فى أسوان حيث تمتلك أسوان مقومات سياحية رائعة بالإضافة إلى الأجواء الشتوية الدافئة، كما تتفرّد أسوان بالعديد من الأنماط السياحية التى قد لا يراها السائح فى مقصد سياحى آخر.

وتتمتع أسوان خلال الشتاء بطقس دافئ ومشمس، ويشهد نهر النيل زيادة فى حركة البواخر السياحية واللنشات النيلية والمراكب الشراعية بعد استقلال السائحين والرحلات الداخلية لهذا النوع من السياحة الترفيهية فى نهر النيل.

ويفضل عدد من السائحين رحلات "النايل كروز" أو البواخر السياحية التى تتحرك من أسوان إلى الأقصر والعكس وسط برنامج سياحى وترفيهى وثقافى مميز يمكن خلاله زيارة المعالم الأثرية والسياحة المتوافرة بين المدينتين أقصى صعيد مصر.

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بأسوان، بمتابعة تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافى الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الالتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضاً التزام صاحبها بقواعد السير والوقوف، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، وبتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والاستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات.

من ناحية أخرى كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على دعم ومساندة المحافظة بالكامل لأى مشروعات استثمارية جادة، ولها جدوى اقتصادية وملاءة مالية، وعناصر لإنجاح المشروع، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.























