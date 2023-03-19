حريق هائل يلتهم معرض سيارات فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق هائل في أحد معارض السيارات دون وقوع إصابات، وأتت النيران على محتويات المعرض بالكامل، وانتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد للمحلات والمنشآت المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في معرض سيارات بمدينة طنطا، انتقلت سيارتا إطفاء لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وأتت النيران على محتويات المعرض بالكامل.

وعاين فريق من الأدلة الجنائية مكان الحريق للوقوف على أسبابه، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.