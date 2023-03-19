حبس سائق توك توك 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة مصر القديمة.

وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لاتهامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها هاتف محمول حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأمكن ضبط المتهم والمركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهم أرشد عن الحقيبة بداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه.