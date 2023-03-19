تموين الجيزة: معارض "أهلا رمضان" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

كتبت - مرام محمد

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن معارض " أهلا رمضان " مستمرة في طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان وغيرها بتخفيضات تصل لـ30%.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حرص المحافظة على دعم معارض "أهلا رمضان" بجانب المنافذ ‏الثابتة والمتنقلة التي أقامتها ويتخطى عددها الـ900 منفذ تغطي كافة قطاعات المحافظة، وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تحسبا لزيادة ضغط الشراء مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المديرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ ومعارض أهلا رمضان وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار من قبل التجار.