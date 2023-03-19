اليوم السابع
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تكريم نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لحصوله على لقب الطبيب المثالي

الأحد، 19 مارس 2023 03:03 ص
تكريم نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لحصوله على لقب الطبيب المثالي جانب من التكريم
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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كرمت النقابة العامة للأطباء الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد والمشرف على كلية الطب البشرى بالجامعة، وذلك بدار الحمكة مقر أطباء مصر في يوم عيد الطبيب الخامس والاربعون، لحصوله على لقب الطبيب المثالي على مستوي الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الاسبق.

كما حضر الاحتفالية الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى هاشم عضو اللجنة العامة لنقابة أطباء مصر ومقرر العلاقات الخارجية، والعديد من رموز الطب بجميع محافظات الجمهورية، وأعرب الدكتور حسن عبد اللطيف عن سعادته بالتكريم من النقابة العامة فى يوم عيد الطبيب الخامس والاربعين وحصوله على لقب الطبيب المثالي على مستوي الجمهورية.


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