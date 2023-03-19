باحثون: استهدف الميكروبيوم لتحسين نقص التغذية لدى الأطفال

كتبت فاطمة ياسر

تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة كوين ماري بلندن إلى أن التدخلات الغذائية المستخدمة لمعالجة نقص تغذية الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يجب أن تستهدف تنمية ميكروبيوم الأمعاء ، بدلاً من مجرد الاحتياجات الغذائية البشرية ، لتحسين نمو الطفل وتطوره بشكل أكثر فعالية، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وجد البحث ، الذي نُشر اليوم في Nature Communications ، أن التحسينات في التغذية والصرف الصحي المنزلي للأطفال في ريف زيمبابوي لها تأثير ضئيل على ميكروبيوم أمعاء الطفل ، وبالتالي على النمو والتطور ، والوظيفة الجينية لميكروبات الأمعاء في الحياة المبكرة وبدلاً من أنواع الميكروبات الموجودة في القناة الهضمية يمكن أن تتنبأ بمدى نمو الطفل أو نموه في الأشهر القادمة.

وهذه هي إحدى الدراسات الأولى لفحص كيفية تطور ميكروبيوم الأمعاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل . ميكروبيوم الأمعاء هو مصطلح جماعي لتريليونات الميكروبات المختلفة التي تعيش داخل الأمعاء البشرية ، والتي تعتبر ضرورية لعمليات النمو في بداية الحياة ، مثل بناء المناعة ، وإنتاج الهرمونات ، واستقلاب بعض العناصر الغذائية.

حتى الآن ، فإن معظم الأبحاث حول دور ميكروبيوم الأمعاء في نمو الطفل تأتي من الأماكن ذات الدخل المرتفع ، وليس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، حيث تكون الإصابات والوفيات في مرحلة الطفولة أعلى بكثير ، وحيث يؤثر نقص التغذية على أكثر من 1 من كل 5 أطفال.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة كوين ماري بلندن وجامعة كولومبيا البريطانية وشركة Devil's Staircase Consulting بكندا. استخدم الباحثون تقنيات تسلسل الميتاجينوم لتحليل ميكروبيوم الأمعاء لـ 335 طفلًا من ريف زيمبابوي ، تتراوح أعمارهم بين 1 و 18 شهرًا.

تم إعطاء الأطفال تدخلين كجزء من تجربة المراقبة العشوائية الفعالة للتغذية الصحية للرضع (SHINE). كان التدخل الأول هو تحسين تغذية الرضع وصغار الأطفال. وشمل ذلك توفير مكمل غذائي يسمى "nutributter" من سن 6 إلى 18 شهرًا. كان التدخل الثاني هو تحسين المياه المنزلية والصرف الصحي والنظافة. بدأ هذا أثناء الحمل ، وشمل بناء مراحيض حفر جديدة ، ومحطات لغسل الأيدي ، وتوفير مياه الشرب المعالجة بالكلور وحظائر لعب مخصصة للأطفال.

من المثير للدهشة أن النتائج أظهرت أن هذه التدخلات كان لها تأثير ضئيل جدًا على ميكروبات أمعاء الأطفال ، مما يشير إلى الحاجة إلى تدخلات أكثر كثافة لتغيير الميكروبات التي تستعمر أمعاء الرضع في بداية الحياة في هذه الظروف.

ووجد الباحثون أيضًا أن الوظائف الجينية لميكروبات الأمعاء ، مثل استقلاب فيتامين ب ، يمكن أن تتنبأ بمدى نمو الطفل أو نموه في الأشهر التالية. نظرًا لأن نمو الطفل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور المناعة وتطور الدماغ والعمليات التنموية الأخرى ، فإن بيانات الميكروبيوم الجديدة هذه توفر هدفًا جديدًا للتدخلات لتحسين مسارات النمو والتطور هذه لدى الأطفال المعرضين للخطر.

قال المؤلف الأول الدكتور رويري روبرتسون من جامعة كوين ماري بلندن: "تزود هذه الدراسة المجتمع العلمي بمصدر كبير جدًا لبيانات ميكروبيوم الأمعاء من الأطفال في بيئة ريفية غير غربية طوال مرحلة الطفولة المبكرة ، مما سيسمح للباحثين حول لتحليل ومقارنة مجموعات البيانات المماثلة المأخوذة من الأطفال في أوضاع الدخل المرتفع ".

"توفر هذه الدراسة أيضًا بيانات مهمة للصحة العامة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث تنتشر العدوى في سن مبكرة ، وأمراض الإسهال ، ووفيات الأطفال ، ونقص التغذية".