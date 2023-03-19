بائعو شارع أحمد عرابى بإسنا يرسمون مشهدا جماليا بتزيين عرباتهم قبل دخول رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، مظاهر الفرحة المختلفة من نوعها بين البائعين بشارع أحمد عرابى فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، وذلك استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك خلال الشهر الجارى، حيث إنطلق البائعون فى تزيين عرباتهم بزينة رمضان.

وفى هذا الصدد، شارك رجال الشرطة بمركز إسنا ورجال المرافق ومجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، فى تركيب زينة شهر رمضان المبارك بطول شارع أحمد عرابى الشارع الأهم فى الشهر الكريم، والذي يضم عربات وبايكات البائعين لخدمة المواطنين طوال شهر رمضان، كما قام البائعون فى شارع أحمد عرابى بتزيين كافة العربات بالتعاون فيما بينهم ورجال الشرطة والمجلس عبر تركيب الزينة على كافة العربات بجانب الأنوار الرمضانية المبهجة لتبدأ أولى أيام الجمال إستعداداً لقدوم الشهر الكريم وسط أجواء من البهجة بين المواطنين.

وفى نفس السياق انطلق أصحاب المحلات في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، فى عرض أشكال وأصناف "فانوس رمضان" أمام الجمهور، وذلك قبيل أسابيع قليلة من بدء الشهر الكريم، حيث يتم عرض الأنواع المختلفة من الفوانيس التى يتم جلبها من تجار الجملة من حول مصر أمام الأهالي في كافة مدن المحافظة، والتى تنتشر بكثافة خلال الفترة المقبلة قبل قدوم الشهر الكريم.

ومن جانبه يقول الحاج حمودة كتانة صاحب محل لبيع الفوانيس بالأقصر، أنه تم البدء داخل عدد من المحلات التجارية بالأقصر، بيع الفوانيس المختلفة بالأقصر خلال تلك الأيام، عبر وضع الفوانيس فى العرض لجذب المواطنين على شراء أهم أشكال البهجة بالشهر الكريم الذي ينتظره الجميع خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن فانوس رمضان له طبيعة وحب خاص فى قلوب الأطفال والكبير ويعتبر من أهم مظاهر قدوم الشهر الكريم.

ويضيف الحاج حمودة كتانة لـ"اليوم السابع"، إن فوانيس شهر رمضان المبارك لهذا العام تبدأ أسعار البلاستيك منها من سعر 35 جنيهاً، حيث تختلف أسعار بيع فوانيس شهر رمضان المبارك؛ وذلك بناءاً على حجم وشكل كل فانوس، حيث تتنوع أحجام الفوانيس ما بين صغير ووسط وكبير، وكذلك تختلف أسعار بيع زينة وأنوار شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الأهالى قبل قدوم شهر رمضان بأيام يتوافدون على المحلات التى تقوم بعرض وبيع فوانيس رمضان، وذلك تعبيراً عن فرحتهم بقرب موعد دخول الشهر الكريم.