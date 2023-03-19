النيابة تقرر إخلاء سبيل شاب عذب قطة بمنطقة باب الشعرية

كتب سليم على

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، بإخلاء سبيل شاب، بعد تسجيل مقطع فيديو خلال تعذيب قطة بباب الشعرية، بكفالة قدرها 500 جنيه على ذمة التحقيق.

وقالت الداخلية إنه عقب رصد استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من بعض المواطنين ضد أحد الأشخاص، نشر مقطع فيديو عبر حسابه عبر تطبيق "تيك توك" أثناء تعذيبه لـ "قطط".

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وأقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح مع أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.