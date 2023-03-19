"الست الحشرية".. طالب بالفيوم يبدع بتمثال منحوت لسيدة من الحي الشعبى.. صور

الفيوم رباب الجالي

أبدع الطالب أحمد على الزرزور الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، فى نحت تمثال لسيدة تمثل سيدات الحى الشعبى، حيث جاء التمثال يشبه عشرات السيدات الجالسات فى الأحياء الشعبية ينظرون إلى المارة ويتفقدون أحوالهم، ويتساءلون عما يفعلون.

وقال أحمد على فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يحب النحت وهو كان سبب التحاقه بكلية التربية النوعية، وشارع فى الملتقى الإبداعى لكليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية بتمثال "لسيدة من الحى الشعبي"، يجسد فيه شخصية سيدة تقيم بحى شعبى تجلس امام منزلها تهتم بأمور الآخرين وتتساءل عنها وتتدخل فيها.

وقال أنه استهدف تنفيذ الشخصية بشكل كوميدى، واستخدم الطين فى تنفيذ التمثال، وأدوات النحت وبدأ فى تصميم التمثال، وجعل السيدة تبدو أكثر سمنة، وترتدى عقد فى رقبتها من الأشياء التى تظهر إقامتها بحى شعبى، وتجلس متربعة القدمين، وتضع يدها على الأخرى وتنظر للشارع بشىء من الاهتمام.

وكان شهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات ملتقى "إبداع" الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، بمشاركة 340 قيادة ومشرف وطالب وطالبة يمثلون 10 كليات تربية نوعية على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور عرفة صبرى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحى، عميد كلية التربية النوعية بالفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومنسقى الأنشطة الطلابية بالجامعات المشاركة بالملتقى.

فى كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى الطلابى، وترحيبه بجميع المشاركين، متمنياً لهم قضاء أوقات ممتعة فى رحاب جامعة الفيوم.

ولفت "الأنصاري" إلى اهتمامه بالأنشطة الفنية والإبداعية مثل الرسم والنحت خلال مراحل دراسته، مؤكداً أهمية الأنشطة الطلابية فى دعم قيم التنافس الشريف، وتوطيد أواصر التواصل والتعارف بين الطلاب.

فيما أشاد رئيس جامعة الفيوم، بالدعم المستمر من السيد المحافظ، لجميع الفعاليات التى تنظمها الجامعة، معرباً عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة المشاركين بالملتقى، وجميع القائمين على التنظيم، موضحاً أن فكرة الملتقى بدأ تنفيذها بجامعة عين شمس التى استضافت الملتقى الأول، تلتها جامعة الإسكندرية، ثم أسيوط، فيما تستضيف جامعة الفيوم الملتقى فى دورته الرابعة، والذى يهدف إلى إظهار إبداعات الطلاب ومواهبهم من خلال الفعاليات المتنوعة التى يشملها الملتقى.

وأكد عميد كلية التربية النوعية، أن تنظيم جامعة الفيوم لهذا الملتقى يؤكد إيمان الجامعة بأهمية الأنشطة المتنوعة فى تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب، موضحاً أنه سيتم خلال الملتقى تنظيم رحلة ترفيهية، وحفلات سمر، إضافة إلى المسابقات المتنوعة فى مجال التربية الفنية فى "النحت، والخزف، والرسم، والتصميم، والتصوير الزيتى، والطباعة، والأشغال الفنية، " وفى مجال الاقتصاد المنزلى "الكروشيه، والتريكو، والتطريز، وتصميم الأزياء"، وفى مجال تكنولوجيا التعليم "الفيلم الوثائقى، والبرمجيات التعليمية"، كما تشمل العزف، والغناء الفردى، والكورال، فى مسابقات التربية الموسيقية.

وأضاف، أن نحو 300 طالب وطالبة يمثلون جامعات الفيوم، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، وبورسعيد، والمنيا، وكفر الشيخ، سيتنافسون فى مختلف مسابقات وأنشطة الملتقى، الذى يستمر خمسة أيام، على أن يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين فى اليوم الأخير من الفعاليات.







