الرى تنتهى من الدورة التدريبية الأولى "محطات الطلمبات المواصفات والتصميم"

كتبت أسماء نصار

شهدت الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز المركز القومى لبحوث المياه، التابع لوزارة الموارد المائية و الري حفل ختام الدورة التدريبية الأولى فى مجال "محطات الطلمبات.. المواصفات والتصميم الهيدروليكى" بحضور الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى يقوم بتنفيذها معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء تحت مظلة مشروع التعاون المشترك فى مجال المياه بين مصر وهولندا JCAR ، وبمشاركة 27 متدرب من شباب المهندسين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والعاملين بالمحطات المختلفة على مستوى الجمهورية .

تضمنت الدورة نقل الخبرات التطبيقية فى مجال المواصفات والتصميم الهيدروليكى لمحطات الطلمبات لهم ، حيث اثني المتدربون علي المحتوي العلمي المتميز للدورة التدريبية والذي سيفيدهم علي مستوي اعمال المتابعه والصيانه لمحطات الطلمبات .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة .

كما تقوم المصلحة بإنشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، و رفع المياه من المناسيب الأقل إلى المناسيب الأعلى، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب الموجودة على المجارى المائية و محطات توليد الكهرباء.