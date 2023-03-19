الرئيس السورى يصل دولة الإمارات للقاء الشيخ محمد بن زايد.. صور

كتب أحمد جمعة

وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وكان فى استقبال الاسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة فى أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيباً بزيارته.





ثم توجّه الرئيس الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستلتقى السيدة أسماء الأسد مع "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائى العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأسد إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.





وكان في استقبال الرئيس الأسد، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي ارئيس الدولة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، خليفة شاهين المرر وزير دولة.





ويرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.