الدولة تدعم تطوير محطة أبو تيج بأسيوط بـ300 مليون جنيه لخدمة نصف مليون نسمة

أسيوط- هيثم البدرى

تعتبر مشروعات المياه، والصرف الصحى واحدة من المشروعات التى تدعمها الدولة بشكل كبير لتحقيق أقصى استفادة للمواطن المصرى من أجل توفير كوب ماء نظيف، والقضاء على انقطاع المياه المتكرر فى بعض القرى، وضعف المياه فى الأدوار العليا ومن بين هذه المشروعات التوسع بمحطة أبوتيج المرشحة بتكلفة تصل إلى 301 مليون جنيه لخدمة 500 الف نسمة بمركزى وقرى ابوتيج وتقديم أفضل الخدمات اليهم فى قطاع المياه.

يقول المهندس وليد عبد الواحد، مدير محطة مياه أبو تيج المرشحة فى محافظة أسيوط، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بوصول كوب مياه نظيف للمواطن المصرى ومن بين هذه الاهتمامات الدعم الكبير لمحطة ابوتيج المرشحة واحلال وتجديد المحطة بالإضافة إلى توسعات جديدة فيها بتكلفة إجمالية تصل إلى 301 مليون جنيه.

وأضاف مدير محطة المياه، أن الأولوية والأهم هو خروج المياه إلى المواطن بجودة عالية للغاية، وأنه بعدما يتم الانتهاء من التوسعات، التى تشمل 8 مرشحات جديدة وخزان أرضى جديد، ستكون قوة المحطة 1000 لتر فى الثانية بدل 500 فقط، وهو ما يخدم مركز أبو تيج والقرى التابعة لها.

وأوضح مدير المحطة أن هذه الزيادة ورفع القدرة سيساهم بشكل كبير على توفير المياه لكل قرى ومركز ابوتيج مراعاة للزيادة السكانية ووصول المياه بشكل أقوى وذلك بالتوازى مع قيام الدولة بتغيير الشبكات القديمة للمياه بشوارع المركز، والمدينة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف مدير محطة أبوتيج المرشحة أن المحطة تعمل بشكل متكامل بما يخدم المواطن الأبوتيجى والحفاظ على صحته وخروج المياه نظيفة وفقا للمعايير الصحية العالمية حيث يتم قياس جودة المياه كل ساعتين من خلال المعمل الكيميائى أثناء الدخول والخروج، ومراحل تنقية المياه ولا تخرج المياه الا بعد التأكد من جودتها، ومتابعتها بدءا من دخولها عبر المآخذ من نهر النيل ومحطة أبوتيج بها مأخذ من أكبر المآخذ على مستوى محطات الجمهورية يبلغ 365 مترا، ثم مرور هذه المياه على المروقات ثم المرشحات حيث يوجد بالمحطة 8 مرشحات ترشيح سريع مرورا على الخزان الأرضى ثم طلمبات الضغط العالى ومنها لشبكات المياه وصولا للمواطنين.

ومن جهته قال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إنه تم انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لمحطة مياه أبوتيج المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ل/ث لتغذى المحطة مدينة أبوتيج بالكامل وجميع القرى التابعة لها، لتخدم حوالى 500 ألف مواطن. ومع التوسعات الجديدة ستصل الطاقة الإنتاجية إلى 1000 لتر / ثانية.

وأوضح أن الشركة خصصت من خطتها السنوية مبلغ 15 مليون جنيها لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بمروقات ومرشحات محطة أبوتيج المرشحة وأحواض الترسيب ومحابس الضغط العالى ومحابس صالة المواسير و8 فلاتر لتحسين جودة المياه المنتجة. بالإضافة للتوسعات الجديدة بالمحطة التى تبلغ 300 مليون جنيه.

ومن جهته أشاد محافظ أسيوط، بالتوسعات بمحطة مياه ابو تيج وبالأعمال التى يجرى تنفيذها من وصلات مياه ووصلات صرف صحى موجها الشكر لقيادات الشركة ولكافة العاملين بالمشروعات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لنهو الاعمال وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الاعمال مشيرا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الاعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ لافتاً إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع مياه الشرب والتى تعدت تكلفتها 2 مليار و700 مليون جنيه خلال المرحلة الحالية لتطوير قرى الريف المصرى بعدد 7 مراكز.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



أحد العاملين بمحطة ابوتيج المرشحة



أعمال الخرسانات بالمحطة



الأعمال الخرسانية لأعمال التوسع



المهندس وليد عبد الواحد مدير المحطة (1)



المهندس وليد عبد الواحد مدير المحطة (2)



المهندس وليد عبد الواحد مدير المحطة



بعض أعمال التوسعات بالمحطة



تنقية المياه عبر المروقات



توسعات محطة أبو تيج المرشحة (2)



توسعات محطة أبو تيج المرشحة (3)



توسعات محطة أبو تيج المرشحة



رفع قدؤؤة محطة ابو تيج المرشحة



محطة مياه ابوتيج المرشحة



مدير المحطة خلال تفقد التوسعات