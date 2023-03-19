الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر المقدام بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رقم 62 لسنة 2022، والخاص بتعديل للمخططات التفصيلية لقرية كفر المقدام التابعة لمركز ميت غمر، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام قررنا:

1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر المقدام التابعة للوحدة المحلية ميت الفرماوى التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى، يتم إدراج الشارع بعرض ( 4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

2 - يتم رفع جزء الشارع بعرض (6) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

- يتم تعديل عرض الشارع رقم (2) من (4 ) أمتار إلى ( 6) أمتار ورفع جزء الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.