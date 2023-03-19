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التحقيق فى وفاة شاب عثر على جثته فى حظيرة بإحدى قرى الفرافرة بالوادى الجديد

الأحد، 19 مارس 2023 09:25 م
التحقيق فى وفاة شاب عثر على جثته فى حظيرة بإحدى قرى الفرافرة بالوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أمرت النيابة العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب عثر عليه الأهإلى داخل حظيرة بمركز ألفرافرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى من مشرحة مستشفى ألفرافرة المركزى، لتشريحها بمعرفة الطب الشرعى بعد وصوله من محافظة أسيوط. 

وكان قد عثر الأهإلى على شاب داخل حظيرة، اليوم الأحد، بإحدى قرى ألفرافرة، وتبين أنه يدعى" ش..خ.د"، 16 سنة، بعد العثور عليه داخل حظيرة بمنطقة الزراعة 4 بقرية اللواء صبيح بمركز ألفرافرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتكليف إدارة البحث الجنائى بالمديرية بفحص الواقعة والكشف عن ملابساتها وتفاصيلها. 
 
     
 

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