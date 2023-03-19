"إيهاب" بطل من ذوي الهمم.. حصد ميداليات ذهبية ورفع علم مصر فى المحافل الدولية

بورسعيد - محمد عزام

دائماً ما يثبت لاعبو منتخب مصر من ذوي الهمم بأنهم أصحاب قدرات خاصة تؤهلهم لتحقيق البطولات الدولية ورفع العلم المصري في كافة المحافل، والتقى "اليوم السابع"، مع صاحب الميدالية الذهبية ابن محافظة بورسعيد إيهاب فطير، لاعب التنس طاولة والذي حصد المركز الأول فى بطولة مصر الدولية والتى أقيمت بصالة حسن مصطفي فى 6 أكتوبر بمشاركة 160 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة.

قال إيهاب فطير، لاعب منتخب مصر، ولاعب نادي المستقبل بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة نادي الحرية للمعاقين ببورسعيد، إنه بدأ مشواره في لعبة "تنس الطاولة" عام 1990، ومَثل مصر وقتها في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة وحصل على الميدالية الفضية، وبالطبع ذلك كان إنجازاً كونها أول مشاركاتي الدولية.

وأوضح لاعب منتخب مصر، أنه بعد ذلك شارك في كأس العام 1995، وبعدها بالأولمبياد 1996، وبعدها شارك في الأولمبياد بريودي جانيرو وحصل على المركز الخامس.

وأشار إلى أنه منذ ذلك الوقت وأحرز عدد من الميداليات الذهبية في إيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكوريا ولندن وفرنسا، مضيفًا أنه جال في غالبية دول العالم وحصل على ميداليات بها.

ولفت إلى أنه من أكثر الشخصيات التي أثرت فيه لهذه اللعبة المدرب سيد المنصوري، والملقب بشيخ المدربين في بورسعيد، المدرب سكر، المدرب طارق سعد، وزملائي في اللعبة ونادي الحرية.

وأكد بطل مصر، أن حلمه خلال للفترة القادمة أن يحقق ميدالية في أولمبياد باريس 2024، مشيراً إلي أنه افضل اللحظات التي يشعر بها هي رفع العلم المصري في البطولات الدولية.



اللعب داحل صالة النادي



إيهاب فطير مع مراسل اليوم السابع



تدريب



جانب من التدريب



جانب من اللعب في صالة النادي