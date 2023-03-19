إنشاء 7 موزعات كهربائية فى الشرقية بتكلفة 266 مليون جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى نطاق المحافظة.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خطة عمل قطاع الكهرباء، وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ عدد 7 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط واحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 266 مليون و 580 ألف جنيه للنهوض بمنظومة الكهرباء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وذلك في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام، مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية قامت بوضع خطة عمل لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي، مشيدا بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ في مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها ومراعاتها للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ.

أوضح محافظ الشرقية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.