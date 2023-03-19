اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إعلان نتيجة مسابقة الأم والأب المثاليين على مستوى الإدارات التعليمية بالقاهرة

الأحد، 19 مارس 2023 01:49 م
إعلان نتيجة مسابقة الأم والأب المثاليين على مستوى الإدارات التعليمية بالقاهرة أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأحد، نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي والعاملة المثالية والعامل المثالى، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية. 
 
وتهتم مديرية التربية والتعليم بمسابقة الأم والأب المثالي كل عام، تقديرا لدورهم كرمز من رموز التضحية والعطاء، ودور الأم بصفة خاصة صاحبة قصص الكفاح العظيمة.
 
وأعلن مدير تعليم العاصمة، أنه تم اختيار الأمهات والأباء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح بشفافية ومصداقية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية. 
 
 
وأشار موسى إلى أن الأم والأب، هم من يعملوا من أجل بناء أسرة متماسكة، وهم إشراقة النور فى حياتنا، وقد أوصانا الله عز وجل برعايتهم كما وضع للأم مكانتها وعززها فى كل وقت وأمرنا رسولنا الكريم بطاعة الأم.
 
 
 

القاهرة

تعليم القاهرة

الام المثالية

التعليم



الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يستقبل الأم المثالية الأولى بالورود ويكرمها وأنجالها

السبت، 18 مارس 2023 05:34 م

فقدت 3 أبناء بسبب مرض ضمور العضلات.. قصة "الست ذكية" الأم المثالية في دمياط

السبت، 18 مارس 2023 01:38 م

محافظ أسوان يهنئ الأم المثالية بعد رحلة عطاء وتضحية وتحديات

الجمعة، 17 مارس 2023 08:58 م

حكاية أبلة صفاء الأم المثالية لمحافظة بنى سويف.. أم البنات تبكى: كان نفسى والدتى تكون عايشة وأنا بتكرم.. وتؤكد: زوجى توفى منذ 21 عاما وكنت بلا عمل.. وعملت مُعلمة بالحصة.. وربنا عوضنى بطبيبة ومحامية ومحاسبة

الجمعة، 17 مارس 2023 07:00 م

محافظ الشرقية يُهنئ الفائزات فى مسابقة الأم المثالية

الجمعة، 17 مارس 2023 06:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة