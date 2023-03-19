إعلان نتيجة مسابقة الأم والأب المثاليين على مستوى الإدارات التعليمية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأحد، نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي والعاملة المثالية والعامل المثالى، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية.

وتهتم مديرية التربية والتعليم بمسابقة الأم والأب المثالي كل عام، تقديرا لدورهم كرمز من رموز التضحية والعطاء، ودور الأم بصفة خاصة صاحبة قصص الكفاح العظيمة.

وأعلن مدير تعليم العاصمة، أنه تم اختيار الأمهات والأباء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح بشفافية ومصداقية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وأشار موسى إلى أن الأم والأب، هم من يعملوا من أجل بناء أسرة متماسكة، وهم إشراقة النور فى حياتنا، وقد أوصانا الله عز وجل برعايتهم كما وضع للأم مكانتها وعززها فى كل وقت وأمرنا رسولنا الكريم بطاعة الأم.