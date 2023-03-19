إصلاح خط مياه قطر 8 بوصة انفجر فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

كشف اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تمت السيطرة على انفجار مفاجئ فى خط مياه قطر 8 بوصة المغذى لقريتى الضبعية وعين غصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حيث انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشبكات على الفور من تلقى البلاغ وتم السيطرة على الكسر وإصلاحه فى مدة زمنية وجيزة، وذلك للاستمرار فى تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم التعامل مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها، منها إصلاح كسر مفاجئ قطر 20 بوصة بمركز ومدينة القصاصين، واصلاح كسر مفاجئ قطر 10 بوصة بقرية فناره، وصلاح خط قطر 6 بوصة بمنطقة المنايف، وخط 4 بوصة بقرية ابوخليفة، واصلاح خط 6 بوصة بالقنطرة شرق.

وفى سياق متصل أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن المراحل الأخيرة الأعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه الشرب بمحافظات السويس، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم فى الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، والتى تشمل إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطة مياه جنيفه الجديدة والت تعمل بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه جنيفه القديمة والتى تعمل بطاقة تصميمية 6 ألف متر مكعب يوم، محطة مياه كبريت البحارة والتى تعمل بطاقة تصميمية 10 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الشلوفه والتى تعمل بطاقة تصميمية 4 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه غرب النفق والتى تعمل بطاقة تصميمية 19010 ألف متر مكعب يوم.

كما تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم للخزانات الارضية بخزان رافع مياه محطة محمد عبده بسعة تصميمية 4 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبو عارف القديمة بسعة تصميمية 8500 متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبو عارف الجديدة والتى تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، وجارى البدء فى أعمال الغسيل لخزانات محطتى مياه رفع السلام والتى تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، ورافع مياه السماد والتى تعمل بطاقة تصميمية 22 ألف متر مكعب يوم.