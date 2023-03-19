إحالة أوراق سائق للمفتى تعد على والدته المسنة تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف فؤاد شعبان، والمستشار عبد السلام عبد الغفور الخولى والمستشار أحمد رفاعى شرف الدين وسكرتير المحكمة ايمن مصيلحى، بإحالة أوراق المتهم " ك.م.ع" سائق إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بالتعد على المجنى عليها "خ.إ.خ" تحت تهديد السلاح الأبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعد على والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجنى عليها " خ.إ.خ" 68 سنة ربة منزل، بالشقة محل سكنها وعقب إعداد الطعام للمتهم " م.م.ع" سائق، نجلها، وبعد توجها إلى غرفتها إلى النوم للراحة بعد عنا اليوم، فوجئت بالمتهم يدلف إلى حجرتها حاملا فى يده سلاح أبيض سكين، بعد أن قام بأحكام وغلق ابواب ونوافذ المسكن وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلى والدته لإقامه علاقة غير شرعية معها، واعترضت على ذلك فاشهر المتهم السكينة فى وجهها مهددا إياها وتعد عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بذلك، فقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم القاء القبض على المتهم وبعرض الواقعة على النيابة، من تقرير الطب الشرعى للمتهم أنه بتعاطى مخدر الحشيش، وان المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته، التى حددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.