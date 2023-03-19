أخبار مصر.. ساعات وينتهى الشتاء وغدا يبدأ فصل الربيع وطوله 92 يوما و17 ساعة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ما كشفت عنه الحسابات الفلكية عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ترشيدا للنفقات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة".

ساعات وينتهى الشتاء.. رسمياً فصل الربيع يبدأ غدا وطوله 92 يوما و17 ساعة

ساعات معدودة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء رسميا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية فصل الربيع ، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى. أحمد أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر هامة لاستعادة العلاقات بين البلدين قال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر هامة وتدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

الداخلية: تشغيل تجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل بالشرقية وسوهاج و15 مايو

أعلنت وزارة الداخلية التشغيل التجريبى لـ"مراكز الإصلاح والتأهيل (العاشر من رمضان "بالشرقية" – أخميم الجديدة "سوهاج" - 15 مايو "القاهرة") قريباً كبديل لعدد من السجون.

الأنباء الكويتية: تصميم حديقة الأسماك الساحر بالقاهرة يأخذك لخيال عالم البحار

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية التصميم المعماري الجمالي والفريد والمتميز لحديقة الأسماك في القاهرة؛ ليجعلها تظهر على هيئة شعاب مرجانية وفتحات لخياشيم الأسماك. شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 10 ساعات غدا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت"، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم غد الإثنين الموافق 20/ 3 /2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 /2023. "الداخلية" تعلن استلام مصروفات حج القرعة بالبنوك والبريد للخميس المقبل تستمر فروع البنوك الوطنية "الأهلى – مصر- القاهرة" ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية، استلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة حتى الخميس 23 مارس. دعم أسطول نظافة الجيزة بـ61 سيارة جديدة لتحسين الخدمة بالمنظومة.. صور وفيديو شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، منذ قليل، اصطفاف أسطول من سيارات النظافة الجديدة بحدائق الأهرام؛ استعدادا لدخولها الخدمة بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية لتحسين منظومة النظافة بالجيزة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. العظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور لـ16 قتيلا منهم طفلة و381 مصابا.. فيديو