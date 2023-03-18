وزير الخارجية الموريتاني: اقترحنا صندوقا لدعم الشباب في الساحل الإفريقي

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قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن بلاده اقترحت خلال مؤتمر وزراء الخارجية لدول التعاون الإسلامي إنشاء صندوق؛ لدعم الشباب في منطقة الساحل.

وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم، الجمعة، في نواكشوط- أن موريتانيا تقدمت باقتراح مبني على أن العالم يواجه تحديا كبيرا حول معالجة إشكالية الشباب خصوصا، مبينا أن الشباب يمثلون ما بين ستين وسبعين في المائة من سكان الساحل الإفريقي، ومعرضون للفقر، ولعدم التمدرس وهشاشة ظروف العيش، إضافة لكونها تكاد تكون أرضية خصبة لنمو الإرهاب، مشيرا إلى أن لهذا المقترح بعدا أمنيا.

وأشار إلى أن دعم هذه الدول للشباب سيفتح آفاقا جديدة، ويساهم في تنمية البلدان وبناء أسس مستدامة للأمن الجماعي بالمنطقة وتجفيف مصادر التطرف، مؤكدا أن العمل جار للبدء في الدراسة وتطبيقها على أرض الواقع.