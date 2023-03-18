وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ديارنا عربية للعبايات ومستلزمات رمضان

كتب مدحت وهبة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا عربية» الذي ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويستمر حتي 20 إبريل المقبل، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوزير مفوض بجامعة الدول العربية طارق النابلسي.

ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال ايام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب، كما أنه يركز علي العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي) والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والاذواق، كما سيحتوي المعرض علي منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظي بذوق مميز وقبول عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

وحرصت القباج والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والاستماع لشرح واف عن المعروضات التي يقدمونها في المعرض، كما استمعت لمطالب الزائرين للمعرض واستمعت لآرائهم بشأن ما يقدم في المعرض من معروضات، ثم تابعت العروض الفنية التي قدمتها وزارة الثقافة المشاركة في فعاليات المعرض في ظل التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والثقافة، موجهة الشكر للدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة على مشاركة فرق الوزارة الاستعراضية في المعرض.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا يمثلون 700 أسرة منتجة من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، حيث يشارك عارضون من دول « اليمن،ليبيا، فلسطين، السودان، تونس، والجزائر، والجالية السورية»، مشيرة إلى أهمية التبادل الثقافي والتراثي ما بين الدول العربية، وكذلك أهمية التوسع في تسويق المنتجات التراثية ما بين الدول العربية، مضيفة أن هناك مشاركة كذلك من جانب عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في المنتجات التراثية والحرفية الصديقة للبيئة، مشددة على أن هناك عزيمة وإصرار على التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا عربية» هو المعرض العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض" بيت العرب" الذي أقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتي 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد المعرض الرابع الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الربع الأول من عام 2023، مؤكدة أن الوزارة تسعى هذا العام لتنظيم ما يزيد على 25 معرضًا بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة أنه في العام السابق تم تنظيم 20 معرضأ، وهدفنا الحفاظ على التراث العربي والمصري.

وأضافت القباج أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال الكثير من الاهتمام خاصة للمرأة ودائما ما توجه بدعم انطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتي تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة في ظل ما يشهده الوقت الحالي من التحول الرقمي والعديد من آليات التحديث، مثل الشمول المالي للأسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق الإلكتروني وغيرها من العوامل.