ندوة توعوية عن الزواج المبكر والصحة الإنجابية بقرية طحا بوش ببنى سويف

شهد مركز شباب قرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ندوة توعوية وورشة عمل عن الزواج المبكر والتغذية الصحية والصحة الإنجابية استهدفت 350 فتاة وسيدة من القرية.

استهدفت الفاعلية التى نظمتها الجمعية المصرية لصحة الأسرة برئاسة الدكتور ممدوح وهبة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف للفتيات من سن 15سنة حتى سن 24 سنة وكذلك أولياء الأمور بإجمالى عدد 350 سيدة وفتاة.

بحضور مستشارى المشروع نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، نهى محمد بخيت مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة بنى سويف، دكتورة أمنية أبو جبل مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، محمود سعد منسق عام المشروع، منى حسام الدين منسق المشروع بالمحافظة.

واستعرض خلال الندوة الدكتور ممدوح وهبة فى كلمته توعيه عن الختان والزواج المبكر والتغذية الصحية والصحة الإنجابية وان المشروع يسعى إلى الارتقاء بمعلومات ومهارات الفتاة الريفية حول الصحة الإنجابية وكذلك تعزيز مكانتها المجتمعية وتحفيزها للعمل من أجل خدمة المجتمع وتحسين المفاهيم والممارسات الإنجابية، وتعزيز مكانتها فى المجتمع وزيادة قدراتها.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف : يستهدف المشروع الفتيات فى الفئة العمرية من سن 15 إلى 24 عاماً، حيث سيتم دعمهن بأنشطة وبرامج تدريبية تحفز على الإبداع وتنمية المهارات ودعمهم بالمعلومات والتثقيف الصحى والمجتمعى والتوعوى وغيرها من المجالات والبرامج لبناء مجموعة مميزة لدعم جهود الجمعية وضمان الاستدامة، حيث يشارك فى تنفيذ المشروع عدد من الجهات تحت إشراف المحافظة، منها :فرع المجلس القومى للمرأة، الطب الوقائى بمديرية الصحة، والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة السبع

من جانبه وجه المحافظ بتشكيل مجموعة وفرق عمل لتكون حلقة وصل وداعمين لكافة أنشطة المشروع، وتعظيم الاستفادة منه بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيبه بكل البرامج التى تدعم خطة المحافظة فى بناء الأسرة المصرية من أبناء بنى سويف، منوها أن هذه البرامج تتسق مع المبادرة التى ترعاها المحافظة "الأسرة أمن قومي" والتى تم تنفيذها بقرى حياة كريمة، واستهدفت تدريب رجال الدين على رسائل للتوعية بالعديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمرأة مثل مجابهة العنف والتمييز وزواج القاصرات والختان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وغيرها، وذلك من خلال تنظيم لقاءات توعوية بقضايا المرأة والأسرة المصرية فى صورة جلسات توعية مصغرة، يتم عقدها بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والوحدات المحلية والصحية.