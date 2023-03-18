"مينفعش السحور من غير الفول".. تعرف على 9 فوائد لتناوله فى الشهر الكريم

كتبت آية دعبس

يعد طبق الفول أحد أهم الأطباق التى يعتمد عليها المصريون فى وجبة السحور طوال شهر رمضان الكريم ، ولقرب حلوله وبدء الاستعداد له، قال الدكتورة سالى فؤاد طبيبة بيطرية، أن الفول له العديد من الفوائد، هى:

1- يحتوى على كميات من الحديد والفسفور والبروتين التى يحتاجهها الجسم .

2- يعطي الكثير من الطاقة خلال الصيام لأنه غني بالسعرات الحرارية .

3- يحافظ على مستوى السكر فى الدم و يقضي على الامساك عن طريق قشور الفول

4- الفول يعتبر وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وايضا الزيت والخبز.

5- الفول المدمس يعتبر مطهر للمعدة والأمعاء .

6- مفيد جدا للقلب والأوعية الدموية، حيث أنه يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم .

7- يساعد الفول على عدم وصول المواد الضارة للمخ والتي تؤثر على إفراز مادة السيراتونين التى تسبب السعادة .

8- يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عظام قوية .

9- يقاوم السرطان الذى يصيب الفم وذلك لاحتوائه على مواد كيمائية تساعد فى ذلك .