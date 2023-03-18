اليوم السابع
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ممارسة الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة فى الهواء الطلق بكفر الشيخ وندوات توعوية لترسيخ قيم الولاء

السبت، 18 مارس 2023 12:10 ص
ممارسة الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة فى الهواء الطلق بكفر الشيخ وندوات توعوية لترسيخ قيم الولاء ممارسة الرياضة بالحدائق والمتنزهات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت عدد من المتنزهات والحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، الجمعة، فعاليات مشروع تنشيط الرياضة في المتنزهات العامة والحدائق، تقدم من خلال إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 
وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تدعيم المشروع بمجموعة من المدربين المتخصصين لتدريب المشاركين بالبرنامج من كل الأعمار يوم الجمعة من كل أسبوع بالأماكن المفتوحة، لحثهم على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق وجعلها أسلوب حياة، فعاليات المشروع تتضمن رياضات "المشي، الجري، تمرينات لياقة بدنية".
 
كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ "الإدارة العامة للشباب"، ندوات بعنوان" ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب " بعدد من مراكز المحافظة.
 
وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة تأتي ضمن خطة النادى الثقافي بالإدارة العامه للشباب، والذي يهدف إلى معرفة أهمية غرس قيم الولاء والانتماء لدي أبناء الوطن مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالنشء والشباب والعمل على تنمية روح الانتماء لوطنهم وتوعيتهم بمختلف التحديات، التي تواجه الدولة، وهي تسعى لبناء الجمهورية الجديدة، وتحمل مسؤولية القيادة لمستقبل هم من يرسمون ملامحه، واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور وعرض بعض المواهب الأدبية.
 
 

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