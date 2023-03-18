ملايين من الأسماك النافقة تغطى نهرا بالكامل فى أستراليا.. إعرف التفاصيل

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ظهر "طوفان" من ملايين الأسماك النافقة، وهى تغطى بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، بحسب سكاى نيوز، وقالت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، أن السبب وراء الظاهرة المخيفة، إن ملايين الأسماك نفقت فى نهر دارلينج بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق فى المنطقة منذ عام 2018، وأدت الأسماك النافقة المتحللة، إلى انسداد جزء كبير من النهر الواقع فى المنطقة النائية بجنوب شرقى أستراليا.

Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka💔



Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD — Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التي طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر.

وقالت الحكومة المحلية إن السبب وراء هذه الظاهرة، وفق وكالة "فرانس برس"، يرجع إلى ارتفاع عدد أسماك الرنجة والكارب فى النهر بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت، مما أدى إلى نفوق هذه الأسماك بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات، وأيضا بسبب موجة حر ضربت المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة.