مطالبات بمنع الطيران الأجنبي من السفر إلى أمريكا عبر المجال الروسي

أ ش أ

تطالب شركات الطيران الأمريكية، البيت الأبيض والكونجرس بمنع شركات الطيران الأجنبية من الطيران إلى الولايات المتحدة عبر المجال الجوي الروسي بحجة المنافسة غير العادلة.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن بيان صادر عن مجموعة ضغط من شركات الطيران الأمريكية، القول إن شركات الطيران الأجنبية التي تستخدم المجال الجوي الروسي، وتطير من وإلى الولايات المتحدة تتمع بميزة تنافسية كبيرة على شركات الطيران الأمريكية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين والهند

وأشارت المجموعة إلى أن ذلك يفيد، بشكل مباشر، شركات الطيران الأجنبية؛ ويؤثر على الولايات المتحدة من خلال إتاحة عدد أقل من الطرق الجوية إلى الأسواق الرئيسية وعدد أقل من وظائف شركات الطيران ذات الأجور المرتفعة والتأثير السلبي على الاقتصاد ككل.

ووفقًا لتقييم المجموعة، خسرت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من ملياري دولار العام الماضي؛ حيث لم يُسمح لهم بالسفر إلى آسيا على أقصر الطرق عبر المحيط المتجمد الشمالي وروسيا.

يشار إلى أنه بعد الحرب الروسية لأوكرانيا، حظرت عشرات الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الطائرات الروسية من مجالها الجوي وهو ما ردت عليه موسكو بنفس المنوال.

وتطلب شركات الطيران الأمريكية - الآن - من البيت الأبيض والكونغرس معالجة المشكلة من خلال إخضاع شركات الطيران الأجنبية من دول لم يتم حظرها بالفعل من المجال الجوي الروسي لنفس القيود التي تنطبق على شركات الطيران الأمريكية إجبارهم على السفر بنفس الطرق مثل منافسيها الأمريكيين.

وردًا على ذلك، صاغت وزارة النقل الأمريكية مؤخرًا أمرًا يمنع شركات الطيران الصينية التي تشغل رحلات الركاب إلى الولايات المتحدة من التحليق عبر المجال الجوي الروسي، كما جاء في التقرير.