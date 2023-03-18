اليوم السابع
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"مصطفى ذكرى" طالب ألسن القناة يحصل على لقب نجم الدوم 2023 فى مجال الغناء

السبت، 18 مارس 2023 11:52 ص
"مصطفى ذكرى" طالب ألسن القناة يحصل على لقب نجم الدوم 2023 فى مجال الغناء مصطفى ذكري
الإسماعيلية- صبرى غانم

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هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس "مصطفى ذكري" الطالب بكلية الألسن، لحصولة على لقب نجم الدوم 2023 فى مجال الغناء، متنمياً له مزيد من التقدم والنجاح، ومُجدداً دعمه لكل الطلاب المتميزين والموهوبين فى كافة المجالات. 
 
كما هنأ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للطالب، متمنياً له دوام التوفيق على الصعيدين الدراسي والفنى، مؤكداً أنه كان خير مُمثل لجامعتنا بالبرنامج.
 
وأفاد الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أن المنافسة كانت قوية ، حيث أن برنامج "الدوم"  شهد إقبالا شديداً من حيث عدد المتقدمين، الذى وصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، مهنئاً الطالب بهذا الإنجاز. 
 
فيما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن برنامج "الدوم" بمثابة بوابة لإكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.
 
فيما أشار الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة إلى أن "مصطفى ذكري" إستطاع طوال فترة الثلاثة أشهر الماضية ومن بداية مرحلة اختبارات الأداء في محافظات الجمهورية المختلفة الإستحواذ على جميع انظار وآراء لجنة التحكيم واعجاب الجمهور ، إلى أن حصل اليوم علي لقب "نجم الدوم "لعام 2023.
 
يُذكر أن حفل توزيع الجوائز شهد حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والذى قام بتقديم درع الدوم للطالب "مصطفى ذكري" .

الاسماعيلية

نجم الدوم

جامعة قناة السويس

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