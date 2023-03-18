متحف ملوى يفتح أبوابه للزائرين مجانا احتفالا بعيد المنيا القومى

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن متحف ملوى جنوب المنيا فتح باب الزيارة، اليوم السبت 18 مارس، بالمجان للزوار المصريين بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال المتحف في بيان له: "تقدر تستمتع بزيارة المعرض المؤقت "الفِلاحة في مصر القديمة" المقام على هامش احتفال المتحف بالعيد القومي للمحافظة.

وفي سياق متصل، تحتفل محافظة المنيا اليوم السبت بعيدها القومي رقم " 104"، حيث سيضع الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

ويتقدم نائب محافظ المنيا، بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يوجه نائب المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً.