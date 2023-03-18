صناعة اليخوت مهنة يتوارثها الأجيال فى دمياط تعود لعام 1948.. صور

دمياط ـ معتز الشربينى

صناعة اليخوت واحدة من أشهر الصناعات التى عرفتها مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وهى مهنة توارثتها الأجيال أبا عن جد.

"اليوم السابع" التقى مع واحد من أشهر صانعى اليخوت فى عزبة البرج يتعرف منه على قصة صناعة اليخوت.

يقول صلاح السمبسكانى صاحب ورشة صناعة اليخوت بدأت صناعة اليخوت فى دمياط عام 1848 وبدأ تصدير هذه اليخوت وعرفت بالشخطوره وتم تصديره إلى دول فلسطين، وسوريا، والسودان، والسعودية، واليمن، وبعد انتشار السياحة وافتتاح شرم الشيخ والغردقة انتشرت صناعة اليخوت السياحية، كما انتشر تصدير اليخوت إلى الدول الأوربية وخاصة قبرص، مالطة، السودان والسعودية.

وأشار السمبسكانى إلى انه هذه الصناعة تطورت عبر السنين من الصناعة بالاخشاب ثم الخشب والفيبر، وكذلك بصناعة الحديد، ثم الفيبر الخالص وأضاف أن الحديد والفيبر أفضل الأنواع فى الصناعة وخاصة الفيبر لانه أطول عمرًا.

وأضاف السمبسكانى أن طول اليخت يتراوح بين 12 متر إلى 45 متر ومنها يخوت رحلات سريعة، ومنها يخوت رحلات لان بها تجهيزات الإعاشة الكاملة، وأضاف أن سعر اليخت يتراوح بين مليون إلى 25 مليون جنيه، ويستمر لمدة صناعة اليخوت من 8: 10 أشهر وأصبح التصنيع فى دمياط، ينافس صناعة دول أوروبا والدليل على ذلك هو إقبال دول الخليج على الصناعة فى ورش دمياط، مؤكدا أن الصناعة حاليا أصبحت تخضع للتطور الطبيعى وأصبحت تعتمد على مهندسين متخصصين فى صناعة السفن.



أحد-اليخوت



اليخوت



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صاحب-ورشة-صناعة-يخوت



صناعة-اليخوت



مرسي-اليخوت



يخت-بحري