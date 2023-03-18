رفع 80 طن مخلفات وإزالة حالة بناء بدون ترخيص بمركز ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا متضمنا الإشارة إلى تنفيذ عدد من الجهود والأنشطة اليومية بدائرة المركز منها: رفع 80 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة، وتنظيم حملة نظافة على طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي نطاق المركز، وطريق ببا الدائري، وطريق منشأة عاصم/ السلطاني، بجانب تمهيد وتسوية طريق أبو شربان /صفط راشين مرورا بعزبة الحديدي حتى كوبري بني مؤمنة.

وفي مجال المرافق وتحسين مستوى الخدمات بها، قامت شبكة الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية بمراجعة وحدات الإضاءة العامة، وصيانة كشافات الإنارة بمحيط مساجد قرية هليه، وعتمان وبني أحمد، وطريق قرية الشريف/ الإمام، وعدد من شوارع قرية قمبش، وطريق المحيط، كما تم التنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية منيل موسى لسرعة تغطية أحد مطابق الصرف بشوارع القرية استجابة لشكوى أحد المواطنين، وحفاظا على سلامة المارة.

كما تم متابعة تنفيذ المجالس القروية لرصد ومتابعة المتغيرات المكانية، وسرعة إزالة مخالفات البناء في المهد، حيث مراجعة تراخيص المتغيرات بقرية طنسا بني مالو، والتي أسفرت عن إزالة وإيقاف أعمال بناء مخالف، والتحفظ على مواد البناء (أسمنت) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في حضور أشرف عبد الرازق مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.