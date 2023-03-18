رفع مياه الأمطار من 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى بيلا وقلين والحامول وسيدى غازى، رفع مياه الأمطار، وانشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الامطار، التى شهدتها تلك المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة وبمجالس المدن وبالمديرية المتعددة.

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، قسم النظافة بالمدينة ورؤساء القرى، بسرعة الدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وفرق الطوارئ لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، تزامناً مع سقوط الأمطار التى شهدتها مركز ومدينة بيلا اليوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن جهود رجال النظافة وفرق الطوارئ بمجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ورفع تجمعات المياه بالمدينة والقرى.

وشدد رئيس المدينة على نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى لإزالة تراكمات مياه الأمطار، وتلقى كافة شكاوى المواطنين الناتجة عن سقوط الأمطار والعمل على سرعة حلها، والسيطرة على أى حادث طارئ.

كما تابع رئيس المدينة، الجهود اليومية لجهاز النظافة والوحدات المحلية بالقرى فى رفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدينة والقرى، ونقل كافة المخلفات والتراكمات للأماكن المخصصة لها، وصيانة وإصلاح واستكمال إنارة عدد من الشوارع والطرق ببعض القرى، بواسطة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية والوحدات المحلية بالقرى.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة وداخل مجمع المواقف وأماكن تجميع المياه وأمام المصالح الحكومية، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومى وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحى لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأى طوارئ.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية، والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، مكلفا مدير إدارة شركة مياه الشرب، والصرف الصحى بقلين بمراجعة تطهير، وصيانة شبكات الصرف الصحى وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أى زيادة فى كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.