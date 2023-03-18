رفع مياه الأمطار بعدد من مدن وقرى كفر الشيخ والمحافظ يعلن حالة الطوارئ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الامطار، التي شهدتها تلك المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة وبمجالس المدن و بالمديرية المتعددة.

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وقرى مركز كفر الشيخ، وشدد رئيس المركز والمدينة على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بتراكمات المياه على الطرق الرئيسية خاصة في قرى المركز، وسرعة رفع المياه من أمام جميع المدارس، ومجمع المواقف، تيسيرا على سهولة حركة المواطنين، والطلبة والطالبات.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد عل استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي، لسحب المياه من البيارات ،وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث .

كما تابع رئيس مدينة المصيف، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة ،وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وفتح الشوارع وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات واكد علي استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، وشمال، ووسط سيناء، ومدن القناه، وشمال الصعيد.