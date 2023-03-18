رئيس قسم العلوم الشرعية: الأمانة من الأخلاق الواجب أن يتحلى بها المسلم

كتب لؤى على

عقد الجامع الأزهر اليوم السبت، النسخة الخامسة عشرة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح "، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

ويواصل الجامع الأزهر ، جهوده المكثفة في تعليم وتوعية الأطفال وتدريبهم على أداء العبادات والمعاملات على صورتها الصحيحة ، والأخلاق الفاضلة وفقا للمنهج الإسلامي الصحيح ، وعلى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل ، وعلى يد علماء الأزهر.

وفي حلقة اليوم من ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع ، أكد الشيخ محمود عبد الجواد، رئيس قسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر ، أن خُلق الأمانة من الأخلاق التي لابد أن يتحلى بها المسلم ويتزين بها، فمن اتصف بهذه الصفة يكون أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى نبيِّه ﷺ، فالأمانة أن تحافظ على مال غيرك وعلى عِرضه، وصِدق الحديث مع الغير، فصفة الأمانة هي إحدى الصفات الواجبة للأنبياء والمرسلين.

وأضاف الشيخ عبد الجواد، أثناء حديثه في محور الطفل الخلوق، أن الآيات القرآنية والسنة النبوية المطهرة حثت على التحلي بهذا الخُلق قال تعالىﷻإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"، وقال ﷺ " أدِّ الأَمَانَةَ لِمنْ ائْتمنكَ ولا تَخُنْ منْ خَانَكَ"، وقال أيضا"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

وأوضح الشيخ محمود، أن الأمانة لها صور كثيرة منها؛ الأمانة في العبادات وذلك بحُسن آداءها، وتكون في الأجساد وفي الأوقات عن طريق المحافظة عليها، خاتما حديثه بأن للأمانة فوائد جمة من أهمها انتشار الخير والبركة بين جميع أفراد المجتمع، وكذا حفظ الأعراض والأموال والأنفس.

من جهته ، قال الدكتور حازم مبروك عطية، منسق وحدة كتب التراث بالجامع الأزهر، في محور الطفل الفصيح عن "علامات الأسماء"، إن الكلمة إما أن تكون (إسم)؛ وهو مادل على ذات أو معنى، وليس له زمن؛ مثل كتاب وشجرة، أو(فعل) هو مايدل على حدث وزمن؛ مثل قرأ ويكتب، أو(حرف) هو مايدل على معنى مع غيره؛ مثل من ومع.

وأضاف منسق وحدة كتب التراث، أن علامات الأسم تتضمن (الجر) أي أن تقبل الكلمة حرفا من حروف الجر؛ لأن الجر خاص بالأسماء ولا يدخل الأفعال، موضحا أن التنوين: هو نون ساكنة تنطق ولا تُكتب مثل "طريقٍ"، والنداء كما جاء في قوله تعالى "يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا"، و(أل) وهي تدخل على الأسماء أيضا ومن علاماتها؛ مثل الشمس مشرقة.

وتضمن الملتقى مشاركات إيجابية وتفاعلات من الأطفال الحضور مع المحاضرَين، لاستخدامهما أساليب ومناهج مستحدثة وتدعيم شرحهما باستخدام أسلوب المناقشة وطرح الأسئلة تحفيزا للأطفال الحضور على المشاركة.

وفي إطار التعاون بين الجامع الأزهر ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، افتتح القارئ عمر عماد علي، الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، كما قام بتقديم فقرة من الإنشاد.

وفي سياق سابق، أوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ضمانا لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.