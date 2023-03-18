رئيس النيابة الإدارية: تطوير مجمع النيابات ببنها يأتي تحقيقا للعدالة الرقمية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية ، إن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها، يأتي في إطار تطوير مجمع النيابات الإدارية لجمع أقسام النيابة الثلاث بمدينة بنها، بمبنى واحد تنفيذا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي نحو عدالة رقمية.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومدير أمن القليوبية، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها بمحافظة القليوبية، حيث يعد المجمع الجديد ضمن خطة الوزارة والنيابة الإدارية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية.

وبدوره قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها تم تطويره بتكلفة إجمالية 2.1 مليون من قبل هيئة النيابة الإدارية، وقد خفضت المحافظة القيمة الإيجارية إلى 50% لتبلغ 270 ألف جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن المبنى على مساحة 3000م2 مكون من طابق أرضي الاستقبال والأمن وغرفة التحكم وطابق أول وثاني علوى وقد تم رفع كفاءة المبنى داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أن التطوير تم تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد أبرمت بروتوكولا مع محافظة القليوبية، لتخصيص مبنى يضم مجمع للنيابات الإدارية بالمحافظة، في إطار الاهتمام بتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وذلك بحضور مديرى النيابة الإدارية ببنها، المستشار طه حسين، والمستشار صلاح الوكيل، والمستشار هانى معوض، وعدد من قيادات المحافظة.